Власти Украины перестали выпускать за границу граждан с видом на жительство в другой стране

19:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная пограничная служба Украины из-за вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации прекратила выпускать за границу граждан, которые постоянно проживают в других странах на основании вида на жительство. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Демченко.

«Ранее мы действительно пропускали (с территории Украины — прим. ТАСС) лиц, которые имели в паспортных документах отметки о выбывании на постоянное место жительства и о постановке на консульский учет за границами Украины. В связи с изменением закона о воинском учете и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании этих отметок в паспортных документах мы теперь не пропускаем», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Демченко уточнил, что указанные лица обязаны встать на военный учет и их не выпустят за рубеж, пока данный вопрос не урегулируют в правилах пресечения границы.