Власти Украины перестали выпускать за границу граждан с видом на жительство в другой стране
19:21 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная пограничная служба Украины из-за вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации прекратила выпускать за границу граждан, которые постоянно проживают в других странах на основании вида на жительство. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Демченко.
«Ранее мы действительно пропускали (с территории Украины — прим. ТАСС) лиц, которые имели в паспортных документах отметки о выбывании на постоянное место жительства и о постановке на консульский учет за границами Украины. В связи с изменением закона о воинском учете и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании этих отметок в паспортных документах мы теперь не пропускаем», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».
Демченко уточнил, что указанные лица обязаны встать на военный учет и их не выпустят за рубеж, пока данный вопрос не урегулируют в правилах пресечения границы.
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