Незаконные мигранты из Мексики временно не смогут получать убежище в США
19:50 04.06.2024 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден во вторник объявил о ряде мер, направленных на то, чтобы запретить мигрантам, незаконно пересекающим границу Мексики с США, получать в стране убежище.
"Новые меры не позволят мигрантам, которые незаконно пересекают нашу южную границу, получить убежище", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
Меры, в частности, облегчат иммиграционным службам возможность выдворять лиц, не имеющих законных оснований оставаться в США, и снизят нагрузку на сотрудников пограничного контроля.
В заявлении администрации президента отмечается, что решение о непредоставлении убежища незаконным мигрантам с южной границы является временным.
"Меры будут отменены, когда количество мигрантов, пересекающих границу, станет достаточно низким, чтобы американская система могла безопасно и эффективно функционировать на границе", - отмечается в заявлении.
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