Белый дом объяснил «здравым смыслом» решение применять оружие США по РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает, что ее новые решения о применении американских оружия и военной техники для нанесения ударов по территории России представляют собой «здравый смысл».

«Как вы знаете, то, что санкционировал президент [США Джо Байден], представляло собой здравый смысл», — заявил во вторник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя упомянутые удары. При этом он отказался уточнить, применяли ли уже американские боеприпасы и военную технику.