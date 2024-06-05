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НОВОСТИ

Белый дом объяснил «здравым смыслом» решение применять оружие США по РФ

09:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает, что ее новые решения о применении американских оружия и военной техники для нанесения ударов по территории России представляют собой «здравый смысл».

«Как вы знаете, то, что санкционировал президент [США Джо Байден], представляло собой здравый смысл», — заявил во вторник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя упомянутые удары. При этом он отказался уточнить, применяли ли уже американские боеприпасы и военную технику.

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