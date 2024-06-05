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НОВОСТИ

Буксир опрокинулся в Карском море, один человек пропал без вести

09:20 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море на севере Красноярского края. Восемь человек были спасены, один член экипажа пропал без вести, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира „Байкал“, принадлежащего ООО „СП Терминал“. Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола „Владивосток“, один числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

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