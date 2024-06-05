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НОВОСТИ

США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок - FT

09:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ, подготовленный для обсуждения на онлайн-встрече глав Минфинов стран ЕС, которая пройдет в среду.

Отмечается, что санкции должны быть продлены на неопределенный срок. Согласно документу, точные детали кредита необходимо будет определить, пишет FT.

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