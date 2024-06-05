США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок - FT
09:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ, подготовленный для обсуждения на онлайн-встрече глав Минфинов стран ЕС, которая пройдет в среду.
Отмечается, что санкции должны быть продлены на неопределенный срок. Согласно документу, точные детали кредита необходимо будет определить, пишет FT.
НОВОСТИ
- 10:20 05.06.2024
- В Японии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в 2023 году
- 10:05 05.06.2024
- В Мексике проигравший кандидат от оппозиции требует пересчета голосов на 80% участков
- 10:00 05.06.2024
- Космонавт Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток
- 09:30 05.06.2024
- В Сбере отмечают желание опытных специалистов по искусственному интеллекту вернуться в Россию
- 09:25 05.06.2024
- К 2026 году Сбер будет принимать все решения по кредитам малому бизнесу с помощью искусственного интеллекта
- 09:22 05.06.2024
- Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран
- 09:20 05.06.2024
- Буксир опрокинулся в Карском море, один человек пропал без вести
- 09:05 05.06.2024
- Белый дом объяснил «здравым смыслом» решение применять оружие США по РФ
- 09:00 05.06.2024
- Силы ПВО РФ сбили по два БПЛА в Белгородской и Курской областях и один — в Воронежской
- 22:07 04.06.2024
- Герман Греф: Искусственный интеллект даст импульс для развития всех остальных технологий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать