Космонавт Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток
10:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме тысячу суток. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт госкорпорации „Роскосмос“ Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1 000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении.
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