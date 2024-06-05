Космонавт Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме тысячу суток. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт госкорпорации „Роскосмос“ Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1 000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении.