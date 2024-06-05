В Мексике проигравший кандидат от оппозиции требует пересчета голосов на 80% участков

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занявшая второе место на выборах президента Мексики оппозиционер Сочитль Гальвес требует пересчета голосов на 80% избирательных участков. Об этом политик заявила в видеообращении, опубликованном на ее странице в Х (ранее Twitter).

«Мы запросим пересчет голосов на 80% избирательных участков. На настоящий момент Национальный избирательный институт согласился пересчитать голоса на 60% избирательных пунктов», — заявила Гальвес.

По ее словам, причина требования пересчитать голосов связана с выявленными расхождениями между цифрами в протоколах конкретных избирательных участков и данными, отраженными в электронной программе предварительных результатов выборов.