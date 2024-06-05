В Японии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в 2023 году
10:20 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень рождаемости в Японии в 2023 году стал самым низким за все время ведения в стране соответствующей статистики. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Согласно этим данным, в прошлом году среднее число новорожденных детей на одну женщину составило 1,2 — это самый низкий показатель с 1947 года, когда в стране начали собирать подобную статистику. За прошедший год этот показатель, который снижается уже восемь лет подряд, опустился на 0,06 п. п. Общий объем рождаемости в прошлом году составил 720,7 тыс. человек, не считая детей иностранцев, рожденных на территории страны. С учетом иностранных граждан этот показатель составил 758,6 тыс. человек, что также стало новым антирекордом.
Ранее японский Минздрав также спрогнозировал, что население страны сократится примерно до 100 млн человек к 2050 году, что на 25% меньше текущей численности.
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