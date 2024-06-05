США не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину — Белый дом
10:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация не планирует направлять своих военных инструкторов или войска на Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в самолете президента США Джо Байдена, который вылетел во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном. Салливан отметил, что США готовы продолжить и расширить обучение украинских военных за пределами Украины. «Мы со своей стороны не планируем проводить миссию по подготовке [военных] на Украине», — добавил он, комментируя заявления властей Франции.
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