Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран

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Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества. Открытие зарубежных филиалов не самоцель для нас», – отметил он.

По его словам, Сбер продвигает свои цифровые решения на рынки дружественных стран, а также помогает выходить на них своим клиентам.