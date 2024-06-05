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НОВОСТИ

Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран

09:22 05.06.2024

Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества. Открытие зарубежных филиалов не самоцель для нас», – отметил он.

По его словам, Сбер продвигает свои цифровые решения на рынки дружественных стран, а также помогает выходить на них своим клиентам.

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