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НОВОСТИ

К 2026 году Сбер будет принимать все решения по кредитам малому бизнесу с помощью искусственного интеллекта

09:25 05.06.2024

Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

«Конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ИИ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов», – добавил топ-менеджер. По его словам, искусственный интеллект может дополнять процесс принятия таких решений, но финальное слово остается за человеком.

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