В Сбере отмечают желание опытных специалистов по искусственному интеллекту вернуться в Россию
09:30 05.06.2024
Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он рассказал, что потребность в специалистах в области искусственного интеллекта в России сейчас оценивается в 10 тыс. человек, дефицита специалистов начального (junior) уровня нет, сложности наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior.
«Сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из «Сбера» уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться», – отметил топ-менеджер.
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