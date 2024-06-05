11 человек ранены, ребенок погиб из-за артобстрела ВСУ села в Запорожской области
11:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
11 человек получили ранения в результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. В реанимации от полученных ранений погиб пятилетний ребенок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Только что переговорил с оперативными службами о ситуации в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал он в телеграм-канале.
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