Возле посольства США в Ливане произошла перестрелка между военными и сирийцем
11:20 05.06.2024 Источник: Интерфакс
Ливанские военные открыли огонь по вооруженному мужчине, который попытался напасть на посольство США рядом с Бейрутом, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на армию страны.
В армии заявили, что стрелок, оказавшийся гражданином Сирии, был ранен и доставлен в больницу.
Местные СМИ сообщают, что перестрелка около здания продлилась почти полчаса.
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