Возле посольства США в Ливане произошла перестрелка между военными и сирийцем

11:20 Источник: Интерфакс

Ливанские военные открыли огонь по вооруженному мужчине, который попытался напасть на посольство США рядом с Бейрутом, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на армию страны.

В армии заявили, что стрелок, оказавшийся гражданином Сирии, был ранен и доставлен в больницу.

Местные СМИ сообщают, что перестрелка около здания продлилась почти полчаса.