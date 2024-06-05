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НОВОСТИ

Возле посольства США в Ливане произошла перестрелка между военными и сирийцем

11:20 05.06.2024 Источник: Интерфакс

Ливанские военные открыли огонь по вооруженному мужчине, который попытался напасть на посольство США рядом с Бейрутом, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на армию страны.

В армии заявили, что стрелок, оказавшийся гражданином Сирии, был ранен и доставлен в больницу.

Местные СМИ сообщают, что перестрелка около здания продлилась почти полчаса.

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