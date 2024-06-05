Глава МИД Польши признал, что в ведомство вернули бывших выпускников МГИМО
12:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что в возглавляемое им ведомство возвращаются уволенные при правительстве партии «Право и справедливость» (ПиС) сотрудники, которые окончили в свое время МГИМО.
«В то же время это правда, что в министерство вернулись несколько человек, окончивших МГИМО. Уволенные незаконным образом, они выиграли судебные процессы и суды их возвращают [на рабочие места], фактически начиная с конца правления ПиС. Остальным министерство обязано выплачивать компенсации», — написал глава польской дипломатии в социальной сети X. Он подчеркнул, что под его руководством «МИД [в своей кадровой политике] руководствуется не генетикой, а профессионализмом».
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