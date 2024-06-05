Работающие с Байденом люди заявляют об ухудшении его психологического состояния — WSJ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байдена за закрытыми дверями иногда демонстрирует признаки ухудшения своего психологического состояния, порой он ведет себя энергично, но нередко «выпадает» из ситуации, говорит едва слышно и использует записки с подсказками. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) на основе интервью с более 45 собеседниками, работавшими с президентом в последние семь месяцев.

Большинство из тех, кто говорит об ухудшении состояния президента, принадлежат к республиканцам, но есть и «несколько демократов, которые говорят, что его (Байдена — прим. ТАСС) возраст давал о себе знать на нескольких встречах».

По словам собеседников газеты, ментальное состояние американского лидера переменчиво и демонстрирует признаки ухудшения. На встрече с лидерами Конгресса в январе, где обсуждалось выделение помощи Украине, собеседники Байдена порой не могли разобрать, что он говорит, глава государства читал по запискам, делая длительные паузы и надолго закрывая глаза. В результате «некоторые в комнате задумывались, а не уснул ли он».

Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти рассказал, что в прошлом году на переговорах о повышении потолка госдолга поведение Байдена менялось день ото дня — в некоторые дни он «свободно и спонтанно обменивался репликами с республиканцами, в другие дни он бубнил и, как казалось, полагался на подготовленные записки с тезисами». Такое же впечатление о тех переговорах осталось еще у двоих собеседников газеты. Люди, которые работали с Байденом, когда он был вице-президентом, говорят, что сейчас он делает все еще медленнее, и описывают его как человека, у которого бывают «хорошие и плохие моменты».

При этом в Белом доме на просьбу газеты о комментарии назвали такие отзывы о президенте политически мотивированными.