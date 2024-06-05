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Сбер прогнозирует рост спроса на ипотеку в июне

12:40 05.06.2024

Сбер ожидает роста спроса на ипотеку с господдержкой в июне. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в интервью «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы ожидаем увидеть в июне всплеск спроса на ипотеку с господдержкой. Выводов из него каких-то делать не надо, так как он будет аномальным. Потом в любом случае будет определенная просадка, из которой тоже не надо делать окончательных выводов. И наверное, уже к августу-сентябрю мы будем видеть примерно сложившийся темп», – прогнозирует Кирилл Царев.

Программы льготной и семейной ипотеки действуют до 1 июля 2024 года. Сейчас обсуждают варианты трансформации льготных программ. По словам Кирилла Царева, они должны становиться более адресными. Качество ипотечного портфеля сейчас беспокойства не вызывает, добавил он. «Мы находимся на крайне низких показателях риска и просрочки по ипотеке. На наш взгляд, говорить о том, что ипотеку надо регулировать и от этого ее качество станет лучше, не стоит», – сказал Кирилл Царев.

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