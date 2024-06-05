Сбер пока не меняет прогноз по росту розничного кредитования в банковском секторе в 2024 году на уровне 9-11%

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Сбербанк в данный момент по-прежнему ожидает роста розничного кредитования в целом по сектору в 2024 году на уровне 9-11% и увеличения средств физлиц на 24-26%. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Дальше будем смотреть. Самоцели попасть конкретно в эти цифры нет. Текущий прогноз такой, дальше будем смотреть за рынком, за изменением макропоказателей, и, возможно, мы в дальнейшем будем корректировать как в большую, так и в меньшую сторону. Все будет зависеть от ситуации, от уровня ключевой ставки, от регуляторных требований», – сказал он.

Ужесточение регулирования приведет к тому, что некоторым клиентам с высокой долговой нагрузкой кредиты станут недоступны, отметил Кирилл Царев. «В течение года мы видим усиление макропруденциального регулирования. Хочется отметить, это не снижает спрос, заявок становится не меньше, а даже больше. Дальше уже вопрос нашего и аппетита к риску, и уровня одобрения. Понятно, что из-за вводимых Центральным банком ограничений определенному количеству клиентов мы будем вынуждены отказывать», – отметил он. При этом на фоне роста зарплат какие-то клиенты выходят из категории с высокими показателями долговой нагрузки и им становятся доступны кредиты, добавил Кирилл Царев.