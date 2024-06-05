Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
13:07 05.06.2024
В Московской городской думе (МГД) принято постановление провести выборы депутатов восьмого созыва 8 сентября 2024 года. Срок полномочий депутатов городского парламента седьмого созыва, избранных пять лет назад, истекает в нынешнем году.
Как отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, в соответствии с федеральными законами, единым днем голосования на выборах в органы госвласти субъектов РФ должно стать второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов. В 2024 году единый день голосования выпадает именно на 8 сентября. «Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию думы восьмого созыва», – заявил председатель городского парламента.
Постановление Мосгордумы опубликуют не позднее пяти дней после принятия, что будет сигналом к старту избирательной кампании в мегаполисе. Согласно Избирательному кодексу Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, политики и партии должны выдвинуть своих кандидатов в депутаты, а также собрать подписи избирателей в их поддержку.
Как напомнил спикер МГД, сейчас до 50% подписей избирателей могут быть собраны в электронном виде с использованием портала государственный услуг. Это должно серьезно облегчить политикам организацию этой процедуры.
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