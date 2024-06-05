Каждый третий россиянин страдает ожирением — замглавы Минздрава
13:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 2,5 млн человек в России по официальным данным страдают ожирением, но в реальности это заболевание имеет каждый третий россиянин. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
«Данные 2023 года, количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, это уже почти 2,5 млн человек — 2% от населения страны. Это официальная статистика, но их количество гораздо больше — может составлять до трети всего населения», — сказал он на сессии «Ожирение — глобальная эпидемия 21-го века?».
Камкин отметил, что сейчас в РФ необходимо научится выявлять таких пациентов и правильно их маршрутизировать. Он добавил, что ожирение наносит серьезный экономический ущерб стране — он составляет 0,7% от ВВП.
Замглавы Минздрава также привел международную статистику. Так, по данным ВОЗ, в мире за последние 40 лет число людей с ожиренией увеличилось в три раза. При этом частота ожирения у детей в возрасте от 5 до 19 лет возросла с 1 до 7%. «По данным ВОЗ на долю избыточного веса приходится 2,8 млн смертей, это 4,8%», — отметил он.
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