«Майдан» уничтожил Украину — премьер-министр Грузии
13:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», вызвал катастрофические последствия для страны. Об этом сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Нам вечно напоминают „майдан“. Я хочу напомнить вам, что принес „майдан“ Украине. Тогда власть на Украине была назначена извне. В такое время ответственность за страну также должны взять извне. Однако мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине. До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. Тогда украинская экономика была почти $200 млрд. Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении», — сказал Кобахидзе. Политик отдельно подчеркнул, что грузинские власти сделают все для того, чтобы в Грузии не допустить «майдана» и «украинизации».
НОВОСТИ
- 13:20 05.06.2024
- Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «очень решительным действиям» на севере
- 13:14 05.06.2024
- Сбер выявил схему мошенничества с «инвестициями» кредитов граждан в финансовые пирамиды
- 13:07 05.06.2024
- Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва
- 13:00 05.06.2024
- Каждый третий россиянин страдает ожирением — замглавы Минздрава
- 12:50 05.06.2024
- Сбер пока не меняет прогноз по росту розничного кредитования в банковском секторе в 2024 году на уровне 9-11%
- 12:40 05.06.2024
- Сбер прогнозирует рост спроса на ипотеку в июне
- 12:32 05.06.2024
- Работающие с Байденом люди заявляют об ухудшении его психологического состояния — WSJ
- 12:20 05.06.2024
- Китайский народ сам определит, как решить тайваньский вопрос — МИД КНР
- 12:05 05.06.2024
- Глава МИД Польши признал, что в ведомство вернули бывших выпускников МГИМО
- 12:00 05.06.2024
- Премьер Грузии готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать