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«Майдан» уничтожил Украину — премьер-министр Грузии

13:05 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», вызвал катастрофические последствия для страны. Об этом сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Нам вечно напоминают „майдан“. Я хочу напомнить вам, что принес „майдан“ Украине. Тогда власть на Украине была назначена извне. В такое время ответственность за страну также должны взять извне. Однако мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине. До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. Тогда украинская экономика была почти $200 млрд. Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении», — сказал Кобахидзе. Политик отдельно подчеркнул, что грузинские власти сделают все для того, чтобы в Грузии не допустить «майдана» и «украинизации».

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