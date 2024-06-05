Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «очень решительным действиям» на севере

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов к «очень решительным действиям» против ливанской организации «Хезболлах» на своих северных границах. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения района города Кирьят-Шмона близ границы с Ливаном.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) готовы к очень решительным действиям на севере», — заявил глава израильского кабмина. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.