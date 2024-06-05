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При приеме в педвузы нужен обязательный экзамен по профильным предметам — Фальков

13:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо со следующего года закрепить в качестве обязательного при приеме в педвузы экзамен ЕГЭ по профильным предметам. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

Министр отметил, что сегодня педвузы, принимая по программам подготовки, например, учителей физики, географии и других, могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам. «Мы считаем, что со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамен для абитуриентов по профильным предметам», — сказал он.

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