При приеме в педвузы нужен обязательный экзамен по профильным предметам — Фальков
13:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо со следующего года закрепить в качестве обязательного при приеме в педвузы экзамен ЕГЭ по профильным предметам. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.
Министр отметил, что сегодня педвузы, принимая по программам подготовки, например, учителей физики, географии и других, могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам. «Мы считаем, что со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамен для абитуриентов по профильным предметам», — сказал он.
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