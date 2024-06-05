Сервисы в Sber API стали бесплатными

14:10

Сбер отменил плату сразу за все сервисы в канале Sber API. Такие услуги, как «Прямая интеграция с банком (host2host)», «Прямая интеграция с банком (холдинг)», «B2B SaaS», «Корпоративные подписки», «Моментальные платежи» и «Кредит в корзине», стали бесплатными для всех. Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Подключая Sber API, клиенты обычно выбирают для первой интеграции один из двух продуктов – «Платежи» или «Выписки». В результате скорость и эффективность взаимодействия с банком повышаются, и предприниматели постепенно наращивают количество подключенных продуктов, добавляя к ним зарплатный проект, реестры задолженности и платежей, выписки по расчетным счетам и так далее.

«Бесплатный Sber API устраняет порог входа в «цифру». Наши корпоративные клиенты могут сразу же протестировать полный спектр цифровых инструментов и выбрать наиболее релевантные для себя. Как мы видим на практике, интеграция с банком позволяет предпринимателям увеличивать объемы проводимых транзакций в среднем на 50%», – отметил Анатолий Попов.

Sber API – набор решений и методов прямой интеграции c банком для крупных компаний, корпораций и зарубежных партнеров. В Sber API выведено более 400 сервисов: выставление счетов, зарплатный проект, работа с платежными поручениями и бизнес-картами и так далее. Сервис позволяет взаимодействовать с банком напрямую из учетной системы партнера.

В частности, «Прямая интеграция с банком (host2host/холдинг)» – это передача запросов на получение и отправку документов напрямую из учетной системы компании (не через клиент-банк).

«B2B SaaS» позволяет компании автоматизировать свои сервисы для клиентов, которые размещают свои продукты на ее цифровой площадке (маркетплейс, цифровой магазин).

Использование «Сбербизнес ID» упрощает и сокращает по времени процедуру регистрации бизнес-клиентов. Кроме того, сервис позволяет осуществлять оплату услуг онлайн с использованием платежных инструментов.

В рамках «Корпоративных подписок» средства со счетов клиента списываются по подписке и по факту оказания услуг. В результате предприятие может увеличить число платных клиентов и перейти с годовых тарифов на ежемесячные.

Сервис «Моментальные платежи» переводит в онлайн взаиморасчеты с контрагентами. Компания может выставлять своим клиентам онлайн-счета с ограниченным сроком действия (сумму оплаты и получателя платежа изменить нельзя). Оплата проходит за несколько секунд, а не часов или дней. Компания отслеживает поступление денег на счет в режиме реального времени, что повышает оборачиваемость товаров и услуг.

А при помощи сервиса «Кредит в корзине» компания может встроить в свои онлайн-магазины методы оплаты в кредит для B2B-покупателей.

Сегодня Sber API выбрали 6 тыс. российских компаний, которые используют более 400 продуктов и сервисов.