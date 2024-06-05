Путин сегодня вечером посетит Царское село и Царскосельский лицей — Песков
14:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин сегодня вечером посетит Царское село и Царскосельский лицей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня вечером он (Путин — прим. ТАСС) посетит Царское село и Царскосельский лицей», — сказал представитель Кремля.
«Посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», — добавил он, отметив важность этой даты для российского народа.
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