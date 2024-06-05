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Работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения — Минздрав РФ

15:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья. Об этом говорится в презентации замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, представленной на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Потери работодателя в РФ, связанные с курением, составляют 443 млрд руб., обусловленные перекурами, абсентеизмом и снижением производительности труда», — говорится в презентации.

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