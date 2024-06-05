Большинство иностранных компаний продолжают работу в РФ — Американская торговая палата
16:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство иностранных компаний остались в России и продолжают работу, сведения о массовом уходе оказались дезинформацией. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Большинство наших компаний остались в России. Есть такая дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают, — отметил Роберт Эйджи. — Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявить, что мы все здесь».
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