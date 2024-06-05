Французский политик назвал постыдным приглашение Зеленского на церемонию в Нормандии
16:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает постыдным приглашение президента Украины Владимира Зеленского на мемориальную церемонию в Нормандии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Постыдное присутствие Зеленского, чей режим прославляет пособников нацистов. Стыдно не приглашать Россию, потерявшую миллионы человек в годы Второй мировой войны», — отметил политик.
Филиппо призвал депутатов французского парламента бойкотировать в пятницу выступление Зеленского в Национальном собрании. «Это не более чем шоу политика, подталкивающего к Третьей мировой войне», — указал лидер «Патриотов», потребовав выхода Франции из НАТО и ЕС.
6-7 июня во Франции пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-летию десантной операции союзников в Нормандии.
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