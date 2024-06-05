Спецслужба Молдавии заявила, что знает о якобы связях экс-главы Генштаба с разведкой РФ
17:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подтвердила опубликованные порталом The Insider данные о том, что бывший глава Генерального штаба армии Игорь Горган якобы связан с представителями Главного разведывательного управления РФ. Об этом говорится в комментарии СИБ для телеканала TVR Moldova.
«В контексте журналистского расследования, проведенного The Insider, СИБ заявляет, что имеющиеся в распоряжении организации данные подтверждают правдивость представленной информации», — говорится в опубликованном ответе спецслужбы.
По данным The Insider, которые основываются на переписке Горгана в Telegram, военный якобы информировал российскую разведку о ситуации в Молдавии, визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и боеприпасы для своих вооруженных сил.
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