Сноуден считает, что правительствам и корпорациям не удастся взять под контроль ИИ
17:12 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший американский разведчик Эдвард Сноуден заявил, что правительства и крупные корпорации пытаются взять под свой контроль технологии искусственного интеллекта (ИИ), но их действия едва ли увенчаются успехом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Мы стали свидетелями рождения ребенка с совершенно новой технологией и мы уже видим, как вокруг него начинают кружить оборотни», — приводит Bloomberg слова Сноудена на конференции в Сингапуре. Как отмечает издание, правительства по всему миру, в том числе в США, начали разрабатывать собственные инструменты регулирования ИИ, так как сервисы по типу Chat GPT продемонстрировали крупный потенциал новой технологии.
Сноуден предупредил, что представители больших корпораций могут попытаться внедрять свои взгляды и политику в «мощные модели [ИИ] и навязывать их». Вместе с тем он считает, что попытки поставить ИИ под свой контроль не будут иметь успеха из-за «слишком быстрого развития» этой технологии, добавляет агентство.
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