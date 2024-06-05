Грузовик с западными ракетами уничтожен под Николаевом — подполье

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовик, перевозивший западные ракеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен в Николаевской области в начале июня. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом. Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шел. Шесть длинных ракет», — сказал Лебедев.