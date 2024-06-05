Starliner, наконец, отправился в свой первый пилотируемый полет к МКС
18:31 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:52 по местному времени (17:52 мск). На борту Starliner находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Как ожидается, полет к орбитальной станции займет чуть больше суток.
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