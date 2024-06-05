Президент Франции собирается принять участие в конференции по Украине - СМИ
19:50 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Франция, отмечает AFP, планирует расширить свою поддержку Украины в «политическом и дипломатическом планах».
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