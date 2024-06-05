Путин: Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует...

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в США никого не интересует, их интересует собственное величие и лидерство, заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США», — сказал он.