Путин: Появление танков немецкого производства на Украине вызвало в РФ морально-этический шок
21:25 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Появление немецких танков на Украине повергло в морально-этический шок российское общество, хорошо относившееся к Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.
«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России. Потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Ну очень хорошее», — сказал Путин.
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