Путин: Появление танков немецкого производства на Украине вызвало в РФ морально-этический шок

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление немецких танков на Украине повергло в морально-этический шок российское общество, хорошо относившееся к Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России. Потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Ну очень хорошее», — сказал Путин.