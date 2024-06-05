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НОВОСТИ

Президент РФ привел соотношение безвозвратных потерь Украины и РФ

21:27 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безвозвратные потери Украины в ходе СВО в пять раз больше, чем у России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратные именно потери, то их соотношение — это один к пяти», — сказал президент. Он также отметил, что именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.

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