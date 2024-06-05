РФ высоко ценит то, что Республика Корея не поставляет оружие Украине - Путин
22:20 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ценит, что Республика Корея не осуществляет прямые поставки вооружений на Украину. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.
«Так же как в отношении Италии, могу сказать, что мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства Республики Корея не наблюдается. Нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что Россия видит, что «происходят всякие заходы, приобретение американскими компаниями вооружений для последующего направления в зону боевых действий на Украине». «Мы за этим тоже внимательно наблюдаем», — добавил он.
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