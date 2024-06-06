Путин: Сейчас нет условий для продолжения диалога между РФ и Японией по мирному договору

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине. Такое мнение он высказал на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от Японии ничего не сделала для усложнения двустороннего диалога.