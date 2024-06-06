США избавятся от Зеленского через год - Путин

09:00 Источник: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как он выполнит ряд их требований.

Сначала, по мнению главы государства, Киев заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

«Потом от Зеленского избавятся. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы это все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года, его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: «До свидания», считает Владимир Путин. "Лента.Ру"