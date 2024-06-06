Столкновение трамваев в Кемерове привело к гибели человека
09:20 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние еще одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерове признано тяжелым после операции. Таким образом, в тяжелом состоянии продолжает находиться три человека, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
Ранее врио губернатора региона Илья Середюк сообщал, что 67 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове. Трое находились в тяжелом состоянии, один из них — в операционной.
«Один человек скончался, двое тяжелых продолжают находиться в реанимации. Один после проведенной операции признан тяжелым по постоперационному состоянию. Постоперационный период по понятным причинам отягощает состояние. Их жизни ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.
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