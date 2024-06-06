Великобритания не готова к новой мировой войне — Начштаба Сухопутных войск ВС страны

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Великобритании не готовы к повторению конфликта мирового масштаба. Такое мнение высказал в интервью газете The Times начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс.

Во время визита в Портленд, приуроченного к празднованию 80-летия со дня высадки сил союзников в Нормандии, говоря об уроках Второй мировой войны, Сандерс отметил, что «если посмотреть на то, как развивается история, подобное могло бы повториться». По словам генерала, который в этом году должен покинуть свой пост, проведя на нем чуть больше двух лет, единственный способ предотвратить повторение трагедии середины прошлого века — «надежные и мощные вооруженные силы».

«Важность сегодняшнего мероприятия в том, что оно напоминает нам, как важна готовность [к потенциальным конфликтам], и о необходимости усилий всей страны для операций такого масштаба», — сказал генерал. «Сегодня 16 тыс. британских солдат размещены в десяти странах Европы. Это крупнейшее размещение военнослужащих, которое британская армия осуществляла совместно с НАТО с 80-х годов. Так что, безусловно, мы сейчас готовы в большей степени, чем раньше, но нужно делать больше», — добавил он.