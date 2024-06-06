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Энергопотребление в РФ с начала 2024 г. выросло на 3,8%, с учетом температуры — на 3,3%

10:05 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России с начала текущего года увеличилось на 3,8%, с учетом температурного фактора — на 3,3%, сообщил ТАСС глава «Системного оператора» Федор Опадчий на Петербургском международном экономическом форуме.

«3,8% — это абсолютная цифра, 3,3% — это с учетом температуры», — сказал он. Опадчий уточнил, что оба показателя не учитывают дополнительный день високосного года.

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