Риттер заявил, что серьезно относится к заявлению Путина о планах США сменить Зеленского
10:20 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что очень серьезно относится к заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что США будут терпеть украинского лидера Владимира Зеленского до весны 2025 года, а затем сменят его. Такие слова он произнес в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя сделанное Путиным на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.
«Президент Путин — очень здравомыслящий лидер, человек, который находится у власти уже 25 лет, человек, который хорошо знаком и с Украиной, и с Соединенными Штатами. Поэтому я серьезно отношусь ко всему, что он говорит на любую тему, и принимаю это за чистую монету. И то, что он публично заявляет об этом, подразумевает, что это не просто выдача желаемого за действительное, что это не просто спонтанное наблюдение. Оно основано на разведывательной информации, полученной им от российских спецслужб. Оно основано на дипломатических наблюдениях, сделанных российскими дипломатами за рубежом. Оно основано на его собственном анализе ситуации. Это очень трезвый анализ. Он не поспешный, и я бы отнесся к этому [заявлению] очень серьезно», — подчеркнул он.
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