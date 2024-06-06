11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское оружие может быть в качестве симметричного ответа на вооружение Украины против РФ поставлено любому противнику США. На это указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя выраженную президентом РФ Владимиром Путиным позицию на этот счет.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц, — выразил надежду Медведев. — Ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания».

«Их враг США, значит, нам они — друзья, — подчеркнул зампред СБ РФ. — И пусть применение российских вооружений не названными пока „регионами“ будет максимально разрушительным для их и наших противников». «А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!» — заключил Медведев.