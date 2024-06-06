НАТО не планирует отправлять войска на Украину — Столтенберг
13:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс не намерен отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса.
«НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
НОВОСТИ
- 13:20 06.06.2024
- Песков не стал уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом
- 13:05 06.06.2024
- Инфляция в РФ во втором полугодии 2024 г. точно будет замедляться — Силуанов
- 13:00 06.06.2024
- Потери Европы от снижения поставок газа из РФ к концу года вырастут до 1 трлн евро — РФПИ
- 12:32 06.06.2024
- Пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в Угледаре ДНР — Кимаковский
- 12:20 06.06.2024
- Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы — Силуанов
- 12:07 06.06.2024
- Решение Сбера поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах
- 12:05 06.06.2024
- Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
- 12:00 06.06.2024
- Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает — Орешкин
- 11:32 06.06.2024
- РФ перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки — Новак
- 11:20 06.06.2024
- Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики РФ на будущие годы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать