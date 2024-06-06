НАТО не планирует отправлять войска на Украину — Столтенберг

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс не намерен отправлять войска на Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса.

«НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.