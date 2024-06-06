Песков не стал уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет уточнять, каким именно странам и регионам может быть поставлено российское оружие, поскольку президент РФ Владимир Путин накануне сказал все необходимое. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, нет, — ответил он на просьбу уточнить возможных получателей российского оружия. — Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление».

Путин ранее на встрече с ведущими мировыми СМИ допустил, что Москва может начать поставлять оружие для ударов по «чувствительным объектам» тех стран, что вооружают Киев для атак по территории РФ.