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Песков не стал уточнять, кому РФ может поставить оружие для борьбы с Западом

13:20 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет уточнять, каким именно странам и регионам может быть поставлено российское оружие, поскольку президент РФ Владимир Путин накануне сказал все необходимое. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, нет, — ответил он на просьбу уточнить возможных получателей российского оружия. — Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление».

Путин ранее на встрече с ведущими мировыми СМИ допустил, что Москва может начать поставлять оружие для ударов по «чувствительным объектам» тех стран, что вооружают Киев для атак по территории РФ.

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