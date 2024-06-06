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Компания Илона Маска построит в США самый большой в мире суперкомпьютер — СМИ

14:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания X.AI («Экс-эй-ай») Илона Маска построит крупнейший в мире суперкомпьютер в городе Мемфис (штат Теннесси, США). Об этом заявил глава Торговой палаты Большого Мемфиса Тед Таунсенд в эфире новостного телеканала WREG.

«С радостью сообщаю, что крупнейший в мире суперкомпьютер Gigafactory of Compute („гигафабрика вычислительных мощностей“) компании X.AI будет расположен в Мемфисе», — сказал он. «Представьте себе вычислительные ресурсы, необходимые для отправки людей на Марс. Они появятся здесь, в Мемфисе», — добавил он.

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