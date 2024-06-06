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НОВОСТИ

По всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои — Ганчев

14:32 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ по всей линии фронта в Харьковской области ведут тяжелые бои с украинской армией, сообщил в своем телеграм-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Обстановка на территории Харьковской области, подконтрольной Вооруженным силам Российской Федерации. По всей линии фронта идут тяжелые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения», — написал он.

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