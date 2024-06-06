Венгрия не будет отменять запрет на поставки украинского зерна — Сийярто

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не намерена отменять запрет на поставки зерновых с Украины. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы запретили импорт украинского зерна в Венгрию и не хотим менять эту политику. Наша позиция относительно запрета импорта украинского зерна не изменится», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.