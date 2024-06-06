Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — Reuters

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский производитель микрочипов Nvidia стал второй самой дорогой компанией в мире после того, как ее рыночная капитализация преодолела отметку $3 трлн, обогнав по этому показателю Apple. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как утверждается, 5 июня акции Nvidia выросли на 5,2%. Цена одной ценной бумаги увеличилась до $1 224,4, в результате чего оценочная стоимость компании превысила $ 3,012 трлн, говорится в сообщении. Отмечается, что рыночная капитализация Apple на момент закрытия биржи в тот же день составила $3,003 трлн. Microsoft по-прежнему остается самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией $3,15 трлн.